Тактика сталінських часів: аналітики розповіли, як росіяни воюють під Авдіївкою

У спробах змінити ситуацію на полі боя росіяни вдалися до теорій, які розробляли ще сталінські генерали

Війська російських терористів на полі бою намагаються повернути собі можливість маневру, використовуючи радянську теорію "глибокого бою" для спроб швидкого прориву української оборони, в тому числі біля Авдіївки. Нюанс у тому, що це теорія, розроблена радянськими генералами Тріандафілловим, Єгоровим та Тухачевським у 1920-х та 1930-х роках, ще до початку Другої світової війни.

Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 13 лютого із посиланням на українського військового оглядача Костянтина Машовця. Відзначається, що "глибокий бій" росіяни не можуть реалізувати через можливості України, яка стримує усі російські потуги в оперативне мистецтво.

"Теорія глибокого бою — це продукт радянського оперативного мистецтва, розроблений у 1920-х і 1930-х роках, який був розроблений для відновлення маневру на полі бою після Першої світової війни шляхом поразки противника на декількох фронтах і в глибину на тактичному та оперативному рівнях шляхом нападу на супротивника. коштів у всіх ешелонах артилерійськими, авіаційними ударами та ударами по тилу супротивника у поєднанні з лобовими атаками з метою прориву його оборонних рубежів. Теорія глибокого бою також стверджує, що успішний оперативний план включає послідовні плани операцій, щоб не дати оборонцеві відновити послідовні оборонні позиції після прориву", – сказано у повідомленні.

Аналітики пишуть, що ключові принципи цієї теорії загалом більш-менш актуальні у сучасній війні. Російські військові могли б відновити можливість маневру та проривати українську оборону, проте тільки за умови, що вони могли б успішно планувати та проводити кампанії, побудовані на використанні тактики "глибокого бою".

Зараз можливості російських військ, зазначає Машовець, обмежені, зокрема в області ведення ефективного контрбатарейного вогню, ураженні цілей на оперативній глибині та технологічної переваги – останньої немає взагалі, тут в росіян з Україною паритет. Окрім того, російські генерали так і не змогли впровадити низку технологічних нововведень – дистанційне встановлення мін, великомасштабні операції із дронами, нові принципи командування та управління та зв'язок з використанням сучасних технологій.

Цікаво, що Україна теж могла б використовувати принципи "глибокого бою" – щобільше, українські війська значно краще пристосовані для таких операцій. Проте для України все залежить від допомоги від Заходу – якщо вона буде щедрою, то українська армія може спробувати реалізувати стару радянську концепцію.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що Авдіївка нібито перебуває на межі падіння, а експерти схиляються до думки, що виною тому гостра нестача боєприпасів в українських військових.

Російські окупанти, підтвердили представники Збройних сил України, фокусують зусилля на Авдіївському напрямку, намагаючись відрізати шляхи забезпечення українських військових у напівоточеному місті.