"Війна переходить у нову стадію": Сирський назвав причину змін на фронті

Нові технології дають можливість зберегти життя військових

Через технічний прогрес війна в Україні переходить у нову стадію. Щодня на полі бою збільшується роль безпілотних літальних апаратів.

Про це в інтерв'ю ZDF заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він підкреслив, що також щодня зростає кількість використання дронів з обох сторін

"Зараз фактично в усіх ланках військового управління кожен командир бачить поле бою. Якщо раніше він міг побачити якусь обмежену частину з бліндажа чи спостережного пункту, то зараз він бачить і всю картину бойових дій, і набагато більше", – підкреслив Сирський.

Головком зазначив, що ця війна значно підвищує значення технічного прогресу в Збройних силах. За його словами, технології відіграють все більшу роль у самому процесі збройної боротьби.

"Ми вже бачимо і для нас це не новина використання наземних роботизованих платформ. Модулів, які керуються дистанційно, що дає можливість зберегти життя військових. Тобто війна переходить у нову стадію", – додав головнокомандувач.

Нагадаємо, 6 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення в українській армії нового роду сил, який буде зайнятий питаннями використання безпілотних систем як повітряного, так і морського та наземного застосування. Відповідне рішення було ухвалено з метою нарощування можливостей Збройних сил щодо застосування безпілотних та роботизованих систем на полі бою.