У Сирії готують операторів БПЛА для війни в Україні: без "Хезболли" не обійшлося, — ГУР

Курс передбачає оволодіння БПЛА Shahed-136 та Ababil-3

На аеродромі Шайрат у Сирії триває підготовка операторів безпілотних літальних апаратів для війни проти України. Вони використовують іранські БПЛА.

Навчання проводить "Ліванська поліція Хезболлія" та "Іранська революційна гвардія". Про це у понеділок, 12 лютого, повідомили у Telegram-каналі Головного управління розвідки України.

"Лівансько-ірансько-російський навчальний курс передбачає оволодіння БПЛА Shahed-136 і Ababil-3, а також дистанційно керованого літака Raad", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що очолює дані навчання один із командирів "Хезболли" Камаль Абу Садік. Він спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників.

Також розвідники дізналися, що разом із росіянами на аеродромі навчання також проходять найманці-сирійці. Їх РФ також планує залучити у війні проти України як оператори безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на території тимчасово окупованої території Донецької області було відзначено найманців із дуже далекої країни. Їх супроводжують колишні "вагнерівці".