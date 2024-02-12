В Сирии готовят операторов БПЛА для войны в Украине: без "Хезболлы" не обошлось, - ГУР
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Курс предусматривает овладение БПЛА Shahed-136 и Ababil-3
На аэродроме Шайрат в Сирии идет подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов для войны против Украины. Они используют иранские БПЛА.
Обучение проводит "Ливанская полиция Хезболлия и "Иранская революционная гвардия". Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщили в Telegram-канале Главного управления разведки Украины.
"Ливанско-иранско-российский учебный курс предусматривает овладение БПЛА Shahed-136 и Ababil-3, а также дистанционно управляемого самолета Raad", — говорится в сообщении.
Известно, что возглавляет данные учения один из командиров "Хезболлы" Камаль Абу Садик. Он специализируется на изготовлении и обслуживании беспилотников.
Также разведчики узнали, что вместе с россиянами на аэродроме обучение также проходят наемники-сирийцы. Их РФ также планирует задействовать в войне против Украины в качестве операторов беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на территории временно оккупированной территории Донецкой области были отмечены наемники из очень далекой страны. Их сопровождают бывшие "вагнеровцы".