В Сирии готовят операторов БПЛА для войны в Украине: без "Хезболлы" не обошлось, - ГУР

Курс предусматривает овладение БПЛА Shahed-136 и Ababil-3

На аэродроме Шайрат в Сирии идет подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов для войны против Украины. Они используют иранские БПЛА.

Обучение проводит "Ливанская полиция Хезболлия и "Иранская революционная гвардия". Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщили в Telegram-канале Главного управления разведки Украины.

"Ливанско-иранско-российский учебный курс предусматривает овладение БПЛА Shahed-136 и Ababil-3, а также дистанционно управляемого самолета Raad", — говорится в сообщении.

Известно, что возглавляет данные учения один из командиров "Хезболлы" Камаль Абу Садик. Он специализируется на изготовлении и обслуживании беспилотников.

Также разведчики узнали, что вместе с россиянами на аэродроме обучение также проходят наемники-сирийцы. Их РФ также планирует задействовать в войне против Украины в качестве операторов беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на территории временно оккупированной территории Донецкой области были отмечены наемники из очень далекой страны. Их сопровождают бывшие "вагнеровцы".