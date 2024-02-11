Такого еще не было: ВСУ взяли в плен наемника с другого конца света (фото)

Произошло это под Марьинкой

Ни для кого не секрет, что РФ для войны в Украине вербует иностранцев. Уже были зафиксированы использования россией сирийцев, непальцев и так далее. Одного из таких наемников удалось пленить украинским десантникам. Он прибыл воевать за Россию из далекой африканской республики Сьерра-Леоне.

Об этом сообщает украинский интернет-паблик "Оперативный ВСУ". По его данным, африканца взяли в плен бойцы 46-ый аэромобильной бригады. А произошло это под Марьинкой.

Стоит отметить, что Сьерра-Леоне от той самой Марьинки находится практически на другом конце света.

Также авторы поста опубликовали фото этого самого пленника. В каком подразделении российской армии находился наемник и при каких обстоятельствах он попал в плен не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что на временно оккупированных территориях Донецкой области были отмечены наемники из Малайзии, которых Россия завербовала на войну против Украины. Их сопровождает переводчик, а также бывшие "вагнеровцы".