Такого ще не було: ЗСУ взяли в полон найманця з іншого кінця світу (фото)

Сталося це під Мар’їнкою

Ні для кого не секрет, що РФ для війни в Україні вербує іноземців. Вже було зафіксовано використання росією сирійців, непальців тощо. Одного з таких найманців вдалося взяти в полон українським десантникам. Він прибув воювати за Росію із далекої африканської республіки Сьєрра-Леоне.

Про це повідомляє український інтернет-паблік "Оперативний ЗСУ". За його даними, африканця взяли в полон бійці 46-ої аеромобільної бригади. А сталося це під Мар’їнкою.

Варто зазначити, що Сьєрра-Леоне від тієї Мар’їнки знаходиться практично на іншому кінці світу.

Також автори посту опублікували фото цього самого бранця. У якому підрозділі російської армії був найманець і за яких обставин він потрапив у полон не повідомляється.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на тимчасово окупованих територіях Донецької області були відзначені найманці з Малайзії, яких Росія завербувала на війну проти України. Їх супроводжує перекладач, а також колишні "вагнерівці".