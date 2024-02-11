Такого ще не було: ЗСУ взяли в полон найманця з іншого кінця світу (фото)
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Сталося це під Мар’їнкою
Ні для кого не секрет, що РФ для війни в Україні вербує іноземців. Вже було зафіксовано використання росією сирійців, непальців тощо. Одного з таких найманців вдалося взяти в полон українським десантникам. Він прибув воювати за Росію із далекої африканської республіки Сьєрра-Леоне.
Про це повідомляє український інтернет-паблік "Оперативний ЗСУ". За його даними, африканця взяли в полон бійці 46-ої аеромобільної бригади. А сталося це під Мар’їнкою.
Варто зазначити, що Сьєрра-Леоне від тієї Мар’їнки знаходиться практично на іншому кінці світу.
Також автори посту опублікували фото цього самого бранця. У якому підрозділі російської армії був найманець і за яких обставин він потрапив у полон не повідомляється.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на тимчасово окупованих територіях Донецької області були відзначені найманці з Малайзії, яких Росія завербувала на війну проти України. Їх супроводжує перекладач, а також колишні "вагнерівці".