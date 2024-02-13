"Война переходит в новую стадию": Сырский назвал причину перемен на фронте

Новые технологии дают возможность сохранить жизнь военных

Из-за технического прогресса война в Украине переходит в новую стадию. Ежедневно на поле боя увеличивается роль беспилотных летательных аппаратов.

Об этом в интервью ZDF заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Он подчеркнул, что также ежедневно растет количество использования дронов с обеих сторон.

"Сейчас фактически во всех звеньях военного управления каждый командир видит поле боя. Если раньше он мог увидеть какую-то ограниченную часть из блиндажа или наблюдательного пункта, то сейчас он видит и всю картину боевых действий и гораздо больше", — подчеркнул Сырский.

Главком отметил, что эта война значительно повышает значение технического прогресса в Вооруженных силах. По его словам, технологии играют все большую роль в самом процессе вооруженной борьбы.

"Мы уже видим и для нас это не новость использования наземных роботизированных платформ. Модулей, управляемых дистанционно, что дает возможность сохранить жизнь военных. То есть война переходит в новую стадию", — добавил главнокомандующий.

Напомним, 6 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в украинской армии нового рода сил, который будет заниматься вопросами использования беспилотных систем как воздушного, так и морского, и наземного применения. Соответствующее решение было принято с целью наращивания возможностей Вооруженных сил по применению беспилотных и роботизированных систем на поле боя.