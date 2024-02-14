Тактика сталинских времен: аналитики рассказали, как россияне воюют под Авдеевкой

В попытках изменить ситуацию на поле боя россияне прибегли к теориям, которые разрабатывали сталинские генералы.

Войска российских террористов на поле боя пытаются вернуть себе возможность маневра, используя советскую теорию "глубокого боя" для попыток быстрого прорыва украинской обороны, в том числе у Авдеевки. Нюанс в том, что это теория, разработанная советскими генералами Триандафилловым, Егоровым и Тухачевским в 1920-х и 1930-х годах еще до начала Второй мировой войны.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 13 февраля со ссылкой на украинского военного обозревателя Константина Машовца. Отмечается, что "глубокий бой" россияне не могут реализовать из-за возможностей Украины, сдерживающей все российские потуги в оперативном искусстве.

"Теория глубокого боя — это продукт советского оперативного искусства, разработанный в 1920-х и 1930-х годах, который был разработан для восстановления маневра на поле боя после Первой мировой войны путем поражения противника на нескольких фронтах и в глубину на тактическом и оперативном уровнях путем нападения на противника средств во всех эшелонах артиллерийскими, авиационными ударами и ударами по тылу противника в сочетании с лобовыми атаками с целью прорыва его оборонительных рубежей. Теория глубокого боя также утверждает, что успешный оперативный план включает последовательные планы операций, чтобы не дать защитникам последовательно укреплять оборонительные позиции после их прорыва", – говорится в сообщении.

Аналитики пишут, что ключевые принципы этой теории в целом более или менее актуальны в современной войне. Российские военные могли бы восстановить возможность маневра и прорывать украинскую оборону, однако при условии, что они могли бы успешно планировать и проводить кампании, построенные на использовании тактики "глубокого боя".

Сейчас возможности российских войск, отмечает Машовец, ограничены, в частности, в области ведения эффективного контрбатарейного огня, поражения целей на оперативной глубине и технологического преимущества – последнего нет вообще, здесь у россиян с Украиной паритет. Кроме того, российские генералы так и не смогли внедрить ряд технологических нововведений – дистанционную установку мин, крупномасштабные операции с дронами, новые принципы командования и управления и связь с использованием современных технологий.

Интересно, что Украина тоже могла бы использовать принципы "глубокого боя" — более того, украинские войска значительно лучше приспособлены для таких операций. Однако для Украины все зависит от помощи Запада – если она будет щедрой, то украинская армия может попытаться реализовать старую советскую концепцию.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ появились сообщения о том, что Авдеевка якобы находится на грани падения, а эксперты склоняются к мнению, что виной тому острая нехватка боеприпасов у украинских военных.

Российские оккупанты, подтвердили представители Вооруженных сил Украины, фокусируют усилия на Авдеевском направлении, пытаясь отрезать пути обеспечения украинских военных в полуокруженном городе.