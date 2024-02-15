Без припасів не залишаться: в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці та частковий відхід

Лінія фронту тут дуже динамічна

Постачання припасів в Авдіївку, Донецька область, де тривають запеклі бої, наразі суттєве ускладнено. Проте Збройні Сили України залучили запасну логістичну артерію.

Також відбуваються маневри наших військових, яки містять і частковий відхід з позицій. Про це в ефірі телемарафону сказав речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Що стосується Авдіївки, де лінія фронту є дуже динамічною і відбувається маневр нашими підрозділами для подекуди відходу на більш вигідні позиції, подекуди відбивання позицій, то ключове повідомлення — постачання в Авдіївку та евакуація з міста ускладнені, але задіяно запасну логістичну артерію, яка була підготовлена завчасно", — зауважив речник.

За його словами, росіяни хочуть пройти західніше Авдіївського коксохіму, але "там їх зустрічає гідний опір". Тому ситуація на Авдіївському напрямку ситуація хоч і напружена, але контрольована.

"Від 18:00 14 лютого до 6:00 15 лютого росіяни втратили особового складу 208 осіб, з них безповоротні втрати РФ на Авдіївському напрямку до решти напрямків ОСУВ "Хортиця" становлять 20:1", — пояснив Лиховій.

На Таврійському напрямку росіяни за минулу добу завдали 43 авіаційних ударів, провели 64 бойових зіткнення та вчинили 1080 артобстрілів.

"Левова частка кожної з цих цифр це саме Авдіївський напрямок", — наголосив речник.

Втрати особового складу ворога за минулу добу на Таврійському напрямку склали 526 військових.

"Також знищено 55 одиниць російської техніки, зокрема три танки 25 ББМ, 30 артсистем, один засіб ППО та 5 об’єктів противника — два пункти управління БПЛА та три місця зосередження особового складу", — додав Лиховій.

Раніше "Телеграф" писав, що офіцер ЗСУ Дмитро Лазуткін пояснив, що росіяни взяли під вогневий контроль трасу, якою було зручно підвозити припаси до міста, але це не єдиний логістичний шлях.