Без припасов не останутся: в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке и частичном отходе

Линия фронта здесь очень динамична

Снабжение припасов в Авдеевку, Донецкая область, где продолжаются ожесточенные бои, существенно затруднено. Однако Вооруженные Силы Украины привлекли запасную логистическую артерию.

Также проходят маневры наших военных, которые включают и частичный уход с позиций. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

"Что касается Авдеевки, где линия фронта очень динамична и происходит манёвр нашими подразделениями для кое-где отхода на более выгодные позиции, кое-где отражение позиций, то ключевое сообщение — поставки в Авдеевку и эвакуация из города усложнены, но задействована запасная логистическая артерия, которая была подготовлена заранее", — заметил представитель.

По его словам, россияне хотят пройти западнее Авдеевского коксохима, но "там их встречает достойное сопротивление". Потому ситуация на Авдеевском направлении ситуация хоть и напряженная, но контролируемая.

"С 18:00 14 февраля до 6:00 15 февраля россияне потеряли личного состава 208 человек, из них безвозвратные потери РФ на Авдеевском направлении к остальным направлениям ОСУВ "Хортица" составляют 20:1", — объяснил Лиховой.

На Таврическом направлении россияне за минувшие сутки нанесли 43 авиационных удара, провели 64 боевых столкновения и совершили 1080 артобстрелов.

"Львиная доля каждой из этих цифр это именно Авдеевское направление", — подчеркнул спикер.

Потери личного состава врага за прошедшие сутки на Таврическом направлении составили 526 военных.

"Также уничтожено 55 единиц российской техники, в том числе три танка 25 ББМ, 30 артсистем, одно средство ПВО и 5 объектов противника — два пункта управления БПЛА и три места сосредоточения личного состава", — добавил Лиховой.

Ранее "Телеграф" писал, что офицер ВСУ Дмитрий Лазуткин объяснил, что россияне взяли под огневой контроль трассу, которой было удобно подвозить припасы в город, но это не единственный логистический путь.