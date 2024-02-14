Шляхи постачання Авдіївки втрачено? У ЗСУ розповіли, що планують робити

Головне — зберегти життя бійців

У Авдіївці передбачені додаткові шляхи постачання на випадок втрати основного. За словами речника угруповання "Таврія" Дмитра Лиховія, у місті вже кілька днів тривають вуличні бої, і ситуація "диктує певну зміну тактики бойових дій".

Про це він розповів в етері "Телемарафону". Лиховий додав, що ситуація є "напруженою, але контрольованою".

За його словами, тримати Авдіївку "надважливо" як і "кожне українське місто", бо за нею будуть інші населені пункти. Які точно постраждають, і мапа захоплення територій виросте.

Але водночас Лиховий каже, що за "купи каміння та обгорілого заліза" ніхто не тримається.

"Для командування головне — зберегти життя бійців і у разі ускладнення ситуації відвести їх на інший рубіж", — сказав речник.

Нагадаємо, що Deep State розповів про просування росіян в Авдіївці та нібито перерізання росіянами ключової траси в місті. Канал закликав командування вивести війська з південної частини міста.

Раніше "Телеграф" писав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Авдіївський та Куп’янський напрямки.