Deep State: росіяни мають просування в Авдіївці, ситуація неприємна

Офіційного підтвердження наведеної інформації немає

Російські терористи внаслідок штурмових дій у період з 10 лютого мають просування в Авдіївці. Завдяки сильному туману, який значно погіршив видимість, терористи після низки штурмів нібито змогли перерізати єдину асфальтовану дорогу до міста.

Про це пише канал DeepState, який відстежує події на лінії фронту війни проти російських окупантів. За даними аналітиків, одна з російських бронемашин змогла доїхати майже до Індустріального проспекту.

"Сьогодні виродки посилили тиск. Зокрема, атакуючи Зеніт, атаки на який було відбито, на відміну від флангів. На півночі кацапи продавлюють район дач та автобази. Таким чином виродкам вдалося перерізати трасу, яку й так було небезпечно використовувати", – сказано у повідомленні.

Також аналітики зазначають, що ситуація у місті нібито погіршується. За їхніми даними, російські терористи взяли під вогневий контроль головний логістичний маршрут, тому заїзд у місто та виїзд звідти стали занадто небезпечними.

"Варто приймати рішення, які в першу чергу збережуть найцінніше — життя бійців, і не перетворювати Авдіївку в чергову "фортецю" з піснями та віршами", – заявили у DeepState.

Зазначимо, що офіційних коментарів щодо інформації, оприлюдненої аналітиками, немає. Також цю інформацію не можуть підтвердити інші профільні неофіційні канали, які стежать за перебігом війни в Україні.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що Авдіївка нібито перебуває на межі падіння, а експерти схиляються до думки, що виною тому гостра нестача боєприпасів в українських військових.

Російські окупанти, підтвердили представники Збройних сил України, фокусують зусилля на Авдіївському напрямку, намагаючись відрізати шляхи забезпечення українських військових у напівоточеному місті.