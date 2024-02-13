Deep State: у россиян есть продвижение в Авдеевке, ситуация неприятная

Официального подтверждения приведенной информации нет

Российские террористы в результате штурмовых действий в период с 10 февраля имеют продвижение в Авдеевке. Благодаря сильному туману, значительно ухудшившему видимость, террористы после ряда штурмов якобы смогли перерезать единственную асфальтированную дорогу в город.

Об этом пишет канал DeepState, отслеживающий события на линии фронта войны против российских оккупантов. По данным аналитиков, одна из российских бронемашин смогла доехать почти до Индустриального проспекта.

"Сегодня уроды усилили давление. В частности, атакуя Зенит, атаки на который были отражены, в отличие от флангов. На севере кацапы продавливают район дач и автобазы. Таким образом уродам удалось перерезать трассу, которую и так было опасно использовать", – говорится в сообщении. .

Также аналитики отмечают, что ситуация в городе якобы ухудшается. По их данным, российские террористы взяли под огневой контроль главный логистический маршрут, поэтому въезд в город и выезд оттуда стали слишком опасными.

"Следует принимать решения, которые в первую очередь сохранят самое ценное — жизнь бойцов, и не превращать Авдеевку в очередную "крепость" с песнями и стихами", — заявили в DeepState.

Отметим, что официальных комментариев по поводу информации, обнародованной аналитиками, нет. Также эта информация не может быть подтверждена другими профильными неофициальными каналами, которые следят за ходом войны в Украине.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ появились сообщения о том, что Авдеевка якобы находится на грани падения, а эксперты склоняются к мнению, что виной этого стала острая нехватка боеприпасов у украинских военных.

Российские оккупанты, подтвердили представители Вооруженных сил Украины, фокусируют усилия на Авдеевском направлении, пытаясь отрезать пути обеспечения украинских военных в полуокруженном городе.