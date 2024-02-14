Ситуація складна: Сирський розповів, що зараз на Авдіївському та Куп’янському напрямках

ЗСУ роблять усе можливе

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міноборони Рустем Умєров відвідали військові частини і підрозділи на Донбасі та Харківщині. А саме — Авдіївський та Куп’янський напрямок.

Про це повідомляє Сирський у своєму Facebook. За його словами, ворог продовжує штурм та постійно нарощує сили, і має чисельну перевагу у особовому складі.

"Оперативна обстановка надзвичайно складна та напружена", — зазначив головком.

Головнокомандувач ЗСУ

За його словами, російська армія продовжує застосовувати тактику "м’ясних штурмів", не зважаючи на втрати. За минулу добу сили ЗСУ відбили 29 атак окупантів. Вони окрім піхоти, застосовують авіацію, якою наносять ураження керованими бомбами. Також ведуть безперервний щільний мінометний та артилерійський вогонь по позиціях ЗСУ.

Умєров та Сирський на військовому зібранні

Сирський разом з Умєровим заслухали доповіді командирів бригад, тактичних груп та угруповань, що ведуть оборонні дії на Авдіївському та Куп’янському напрямках. За результатами роботи та аналізу інформації, наявних ресурсів та потреб вони прийняли низку важливих рішень.

"Ми робимо все можливе, щоб не допустити просування ворога вглиб нашої території та утримати займані позиції. Попри складні обставини Сили оборони України завдають ворогу значних втрат", — наголосив Сирський.

На останок додав, що вживаються усі можливі заходи для мінімізації втрат української армії та збереження життя наших воїнів.

Раніше "Телеграф" писав, що Сирський назвав причину змін на фронті. Війна переходить у нову стадію.