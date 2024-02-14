Ситуация сложная: Сырский рассказал, что сейчас на Авдеевском и Купянском направлениях

ВСУ делают все возможное

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и минобороны Рустем Умеров посетили воинские части и подразделения в Донбассе и Харьковщине. А именно – Авдеевское и Купянское направление.

Об этом сообщает Сырский в своем Facebook. По его словам, враг продолжает штурм и постоянно наращивает силы и имеет численное преимущество в личном составе.

"Оперативная обстановка очень сложная и напряженная", — отметил главком.

Главнокомандующий ВСУ

По его словам, российская армия продолжает применять тактику "мясных штурмов", несмотря на потери. За минувшие сутки силы ВСУ отразили 29 атак окупантов. Они кроме пехоты применяют авиацию, которой наносят поражения управляемыми бомбами. Также ведут непрерывный плотный минометный и артиллерийский огонь по позициям ВСУ.

Умеров и Сырский на военном собрании

Сырский вместе с Умеровым заслушали доклады командиров бригад, тактических групп и группировок, ведущих оборонительные действия в Авдеевском и Купянском направлениях. По результатам работы и анализа информации, имеющихся ресурсов и потребностей они приняли ряд важных решений.

"Мы делаем все возможное, чтобы не допустить продвижения врага вглубь нашей территории и удержать занимаемые позиции. Несмотря на сложные обстоятельства Силы обороны Украины, наносят врагу значительные потери", — подчеркнул Сырский.

В заключение добавил, что принимаются все возможные меры по минимизации потерь украинской армии и сохранению жизни наших воинов.

Ранее "Телеграф" писал, что Сырский назвал причину перемен на фронте. Война переходит в новую стадию.