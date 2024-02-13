"Иду в бездну": Сырский откровенно рассказал об эмоциях в начале вторжения РФ

Главком рассказал, как должна закончиться война

В начале широкомасштабного вторжения России в Украину было ясно, что эта война будет продолжительной и тяжелой. Однако она должна закончиться выходом украинских войск на государственные границы.

Об этом в интервью ZDF заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Следует отметить, что запись разговора состоялась за несколько дней до его назначения на должность главкома.

"Война у нас началась с 2014 года, а мы говорим об открытой агрессии. Так вот, когда эта агрессия началась, у меня было такое ощущение, что я иду в какую-то бездну, не имеющую временных четких ограничений. На тот момент вообще не было понятно, когда это закончится. Но мне четко было понятно, что это будет долго и тяжело", — отметил он

В то же время Сырский подчеркнул, что Украина должна закончить войну выходом на свои границы. По его словам, другие варианты не рассматриваются, "так как иного выхода у нас нет".

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина никогда не откажется от возвращения оккупированных территорий в пределах 1991 года. Это остается нашей стратегической целью, при этом военные планы могут от нее отличаться.