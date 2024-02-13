"Іду в безодню": Сирський відверто розповів про емоції на початку вторгнення РФ

Головком розповів, як має закінчитись війна

На початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну було зрозуміло, що ця війна буде тривалою та тяжкою. Проте вона має закінчитись виходом українських військ на державні кордони.

Про це в інтерв'ю ZDF заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Варто зазначити, що запис розмови відбувся за декілька днів до його призначення на посаду головкома.

"Війна у нас розпочалася з 2014 року, а ми кажемо про відкриту агресію. Так от, коли ця агресія розпочалася, у мене було таке відчуття, що я іду в якусь безодню, яка не має часових чітких обмежень. На той момент взагалі не було зрозуміло, коли це закінчиться. Але мені чітко було зрозуміло, що це буде довго та тяжко", — зазначив він

Водночас Сирський підкреслив, що Україна має закінчити війну виходом на свої кордони. За його словами, інші варіанти не розглядаються, "тому що іншого виходу у нас немає".

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна ніколи не відмовиться від повернення окупованих територій у межах 1991 року. Це залишається нашою стратегічною метою, при цьому військові плани можуть від неї відрізнятися.