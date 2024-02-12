Чи буде повторний наступ РФ на Київ? Командир "Вовків да Вінчі" дав цікаву відповідь

"Ми робимо все можливе, щоб цього не сталося"

Досвідчений український військовий та командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій Філімонов припускає, що РФ знову може піти в атаку на Київ. За його словами, його це не здивує.

Про це він сказав у інтерв’ю ТСН. Насамперед він зазначив, що не знає точно, чи може це статися, проте сподівається на те, що військово-політичне командування робить усе, щоб цього не допустити.

"Я вірю, що там є план, я сподіваюся на це. І в свою чергу, на своєму рівні ми робимо все можливе, щоб цього не трапилось", — каже воїн.

У той же час, додає Філімонов, якщо це все ж таки трапиться, то він не буде "мега-мега здивований".

"Питання, в якому році. В цьому році, я думаю, що точно ні", — вважає він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що влада розповіла, як Київ готовий на випадок повторного нападу Росії. Зокрема, навколо столиці створено кілька рубежів оборони завдовжки близько тисячі кілометрів. Перший рубіж Києва знаходиться на відстані від столиці. Побудовано надійні системи вогневої поразки противника, інженерних загороджень усіх типів, протиповітряної та протитанкової оборони; всебічного забезпечення тощо.