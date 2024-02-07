На Заході заговорили про наступ ЗСУ в 2025 році: названо умови та задачі

Україні знадобиться до 250 000 артилерійських снарядів на місяць, аби вести наступальні дії.

Якщо і Україна, і Захід визнають неминучість тривалої війни, обом сторонам треба визначитися з довгостроковою стратегією. ЇЇ головною метою має бути відновлення переваги Збройних Сил України на полі бою.

2024 рік має бути ключовим, щоб відновити здатність ЗСУ провести успішний наступ у 2025 році. Про це йдеться у дослідженні західних військових аналітиків Майкла Кофмана та Франца-Стефана Гаді, опублікованому у виданні Survival. "Телеграф" публікує головні моменти.

Росія відновлюватиме сили та продовжить удари по Україні

Противник збереже вогневу перевагу в артилерії протягом року і далі, прогнозують експерти. Росія також продовжить відновлювати бойову силу, рекрутуючи в армію понад 10 тисяч військових щомісяця.

"Ймовірно, Росія утримуватиме стратегічну ініціативу вздовж більшої частини 1000-кілометрової лінії фронту та розширить свою кампанію ударів по України з огляду на збільшення виробництва безпілотників і крилатих ракет", — йдеться у дослідженні.

Зараз Москва налаштована витрачати 6% свого ВВП на оборону — що є значним збільшенням. Реальна цифра взагалі може бути ближчою до 8%.

Що варто зробити Україні

Найефективніший спосіб для України відновити свою перевагу — створити ефективну глибинну оборону, яка зменшить втрати та потреби війська в боєприпасах, наголошують Кофман та Гаді.

"Наразі Росія має оборонну перевагу за рахунок спеціальних інженерних бригад, техніці та здатності швидко будувати укріплення, а також великих мінних полів і складним системам мінування, у тому числі дистанційним. Краща оборона також дозволить Україні реорганізувати дислокацію своїх сил, провести ротацію бригад і вивільнити частину війська для відновлення ресурсу", — зазначають вони.

Україні також доведеться поповнювати сили. Згідно з дослідженнями експертів, середньостатистичному українському військовослужбовцю — за 40 років, що, за їх словами, "не підходить для певних бойових завдань".

"Українське керівництво має переглянути політику щодо віку призовників. Захід може допомогти, розширивши навчальні програми, які потрібно скорегувати на основі уроків наступу 2023 року та українського досвіду у цій війні. В Україні буде потреба в розширенні можливостей баз та полігонів для проведення ротації підрозділів. Крім того, підрозділи, що перебували на передовій з початку війни, зокрема ті, що знаходяться в Бахмуті, потребують відпочинку та відновлення сил", — зазначається у документі.

Необхідне нарощення виробництва

Фахівці кажуть: Україні та її західним союзникам необхідно збільшити промислові потужності та виробництво ключових систем озброєння, щоб гарантувати, що ЗСУ матимуть необхідну вогневу перевагу. Зокрема, перед українськими партнерами стоїть завдання значно збільшити виробництво артилерійських боєприпасів і засобів протиповітряної оборони:

"Наші польові дослідження показують, що Україні знадобиться близько 75 000–90 000 артилерійських снарядів на місяць, щоб вести оборону, і більш ніж удвічі більше – 200 000–250 000 – для великого наступу".

На цьому етапі західна коаліція здебільшого залежить від запасів США і не має боєприпасів для підтримки великого українського наступу наступного року.

Україна може скоротити свої потреби в артилерійських боєприпасах, значно збільшивши виробництво ударних безпілотників: як FPV для використання в ближньому бою, так і БПЛА великої дальності для націлювання на російську критичну інфраструктуру.

Захід, зі свого боку, повинен підтримувати Україну в закупівлі або розробці боєприпасів для використання разом з безпілотниками. А також працювати над локалізацією в країні станцій техобслуговування пошкодженої техніки та виробництва ударних систем.

Експерти вважають, що на цьому етапі війни Захід не очікує від України швидкоплинних чи поодиноких перемог на полі бою для продовження підтримки.

"Натомість Україна має планувати та проводити ударні кампанії — наприклад, проти російського Чорноморського флоту, російських авіабаз у Криму чи ключової допоміжної інфраструктури", — пишуть вони.

Оптимальною стратегією станом на зараз вони вважають уникнення переваги Росії на полі бою. Також Україна має проявити обережність, аби РФ не втягнула її в складні битви, як у Бахмуті. Увага українського війська має бути зосереджена насамперед на виснаженні російських сил. І Кофман, і Гаді вважають, що це буде тривала війна, яка потребуватиме далекоглядних поглядів у стратегії, а також своєчасного ухвалення потрібних рішень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" опублікував розбір ситуації на Куп’янському напрямку. Військові та ветерани ЗСУ висловили свою думку щодо панічної публікації Forbes, що містить прогнози стосовно захоплення Куп’янська до березня 2024 року.