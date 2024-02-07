На Западе заговорили о наступлении ВСУ в 2025 году: названы условия и задачи

Украине понадобится до 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, чтобы вести наступательные действия.

Если и Украина, и Запад признают неизбежность продолжительной войны, обеим сторонам нужно определиться с долгосрочной стратегией. Ее главной целью должно быть восстановление преимущества Вооруженных сил Украины на поле боя.

2024 должен быть ключевым, чтобы восстановить способность ВСУ провести успешное наступление в 2025 году. Об этом говорится в исследовании западных военных аналитиков Майкла Кофмана и Франца-Стефана Гади, опубликованном в издании Survival. "Телеграф" публикует главные моменты.

Россия будет восстанавливать силы и продолжит удары по Украине

Противник сохранит огневое преимущество в артиллерии в течение года, прогнозируют эксперты. Россия также продолжит восстанавливать боевую силу, рекрутируя в армию более 10 тысяч военных ежемесячно.

"Вероятно, Россия будет удерживать стратегическую инициативу вдоль большей части 1000-километровой линии фронта и расширит свою кампанию ударов по Украине, учитывая увеличение производства беспилотников и крылатых ракет", — говорится в исследовании.

Сейчас Москва настроена тратить 6% своего ВВП на оборону, что является значительным увеличением. Реальная цифра вообще может быть ближе к 8%.

Что стоит сделать Украине

Самый эффективный способ для Украины восстановить свое преимущество — создать эффективную глубинную оборону, которая уменьшит потери и потребности войск в боеприпасах, пишут Кофман и Гади.

"Сейчас у России есть оборонное преимущество за счет специальных инженерных бригад, технике и способности быстро строить укрепления, а также больших минных полей и сложных систем минирования, в том числе дистанционных. Лучшая оборона также позволит Украине реорганизовать дислокацию своих сил, провести ротацию бригад и высвободить часть войска для восстановления ресурса", — отмечают они.

Украине тоже придется пополнять силы. Согласно исследованиям экспертов, среднестатистическому украинскому военнослужащему – за 40 лет, что, по их словам, "не подходит для определенных боевых задач".

"Украинское руководство должно пересмотреть политику по возрасту призывников. Запад может помочь, расширив учебные программы, которые нужно скорректировать на основе уроков наступления 2023 года и украинского опыта в этой войне. В Украине потребуется расширение возможностей баз и полигонов для проведения ротации подразделений. Кроме того, подразделения, которые находились на передовой с начала войны, в том числе находящиеся в Бахмуте, нуждаются в отдыхе и восстановлении сил", — отмечается в документе.

Необходимо наращивание производства

Специалисты говорят: Украине и ее западным союзникам необходимо увеличить промышленные мощности и производство ключевых систем вооружения, чтобы гарантировать, что ВСУ получат необходимое огневое преимущество. В частности, перед украинскими партнерами стоит задача значительно увеличить производство артиллерийских боеприпасов и средств противовоздушной обороны:

"Наши полевые исследования показывают, что Украине понадобится около 75 000–90 000 артиллерийских снарядов в месяц, чтобы вести оборону, и более чем вдвое больше – 200 000–250 000 – для большого наступления".

На этом этапе западная коалиция в основном зависит от запасов США и не имеет боеприпасов для поддержки большого украинского наступления в следующем году.

Украина может сократить свои потребности в артиллерийских боеприпасах, значительно увеличив производство ударных беспилотников как FPV для использования в ближнем бою, так и БПЛА большой дальности для нацеливания на российскую критическую инфраструктуру.

Запад, со своей стороны, должен поддерживать Украину в закупке или разработке боеприпасов для использования вместе с беспилотниками. Также работать над локализацией в стране станций техобслуживания поврежденной техники и производства ударных систем.

Эксперты считают, что на этом этапе войны Запад не ожидает от Украины мимолетных или единичных побед на поле боя для продолжения поддержки.

"Вместо этого Украина должна планировать и проводить ударные кампании — например, против российского Черноморского флота, российских авиабаз в Крыму или ключевой вспомогательной инфраструктуры", — пишут они.

Оптимальной стратегией на сегодняшний день они считают избегание преимущества России на поле боя. Также Украина должна проявить осторожность, чтобы РФ не втянула ее в сложные сражения, как в Бахмуте. Внимание украинской армии должно быть сосредоточено, прежде всего, на истощении российских сил. И Кофман, и Гади считают, что это будет длительная война, которая потребует дальновидных взглядов в стратегии, а также своевременное принятие нужных решений.

Напомним, ранее "Телеграф" опубликовал разбор ситуации на Купянском направлении. Военные и ветераны ВСУ высказали свое мнение о панической публикации Forbes, содержащей прогнозы по захвату Купянска до марта 2024 года.