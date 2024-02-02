Мобилизация должна быть справедливой: Данилов высказался по поводу нового законопроекта

Защита государства — это обязанность всех граждан Украины

Новый законопроект о мобилизации должен быть справедливым, по мнению Секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова. Хотя нормы документа пока обсуждать рано, поскольку нужно дождаться окончательной редакции.

Об этом он сообщает в комментарии "Украинскому радио". Данилов отметил, что защита государства – это обязанность всех граждан Украины, это обязанность, прописанная в Конституции, в соответствующих нормативно-правовых актах.

" Главное — чтобы все было справедливо. Слово "справедливость" звучит у нашего президента в отношении этого законопроекта как ключевой указатель в этом вопросе. Все должно быть по справедливости", – сказал он.

Данилов также добавил, что война до сих пор продолжается, и она касается не только линии фронта.

"Все должны быть привлечены, все должны работать на победу Украины", — отметил секретарь СНБО.

Он также подчеркнул, что "сейчас закона нет, есть проект закона". Поэтому только после окончательного его принятия, подписания и вступления в силу можно будет говорить про нормы. Сейчас это проект Верховной рады, который может и будет меняться.

Данилов также обратился с просьбой дождаться окончательной редакции, чтобы делать те или иные выводы, в каком виде будет этот законопроект.

"Главное — чтобы он был справедлив", — добавил в конце секретарь СНБО.

Ранее "Телеграф" писал, что в Раде предлагают пересмотреть все справки по отсрочке от мобилизации, выданные после 24 февраля 2022 года.