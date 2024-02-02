Изменения мобилизации не будут устраивать всех, но они необходимы для сохранения государства – Юрий Гудыменко

Базовая военная подготовка, уменьшение призывного возраста и определенное отношение к уклонистам — новый законопроект о мобилизации учел общественные дискуссии и будет правильным шагом в направлении привлечения большего количества граждан в армию.

Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко рассказал в интервью Радио NV.

"В новом законопроекте есть много положений, которые можно считать правильными. Наконец-то можно сказать, что штрафные санкции для уклонистов будут приближены к тем, которые применяют к неплательщикам алиментов. Также предлагается отменить срочную службу, которую заменит базовая военная подготовка для всех военнообязанных мужчин и женщин по желанию. Это очень круто и правильно. Эту идею стоило расширить, чтобы человек учился современной войне с детства. Управление дронами было бы максимально интересно детям, подросткам, студентам, а также давало бы полезные знания. История свидетельствует: если мы не сможем одержать победу в этой войне, а Россия сохранит свой вид, это будет означать, что война вернется или перейдет в другую фазу", — комментирует Юрий Гудыменко.

По словам военного, законопроект можно считать достаточно системным, несмотря на то, что сейчас не работают многие структуры.

"Уменьшение призывного возраста можно рассматривать как попытку побороть старение армии, что существенно уменьшает ее боевые способности. Хочу также обратить внимание на то, что в первых законопроектах было много нюансов, которые "бросались в глаза" и провоцировали дискуссии. По моему мнению, демобилизация через 36 месяцев — это очень большой срок. В общем, любое число будет считаться "большим", ведь это зависит от активности боевых действий. Одно и то же время на войне разное: неделя на Авдеевке существенно отличается от недели на Сумском направлении", — подчеркнул Юрий Гудыменко.