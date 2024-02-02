Зміни до мобілізації не будуть влаштовувати всіх, але вони необхідні для збереження держави - Юрій Гудименко

Базова військова підготовка, зменшення призовного віку та визначене ставлення до ухилянтів — новий законопроєкт про мобілізацію врахував суспільні дискусії та буде правильний кроком у напрямку залучення більшої кількості громадян до війська.

Про це молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко розповів в інтерв’ю Радіо NV.

"У новому законопроекті є багато положень, які можна вважати правильними. Нарешті можна сказати, що штрафні санкції для ухилянтів будуть наближені до тих, які застосовують до неплатників аліментів. Також пропонується скасувати строкову службу, яку замінить базова військова підготовка для всіх військовозобов'язаних чоловіків та жінок за бажанням. Це дуже круто і правильно. Цю ідею варто було розширити, щоб людина вчилася сучасній війні з дитинства. Керування дронами було б максимально цікаво дітям, підліткам, студентам, а також давало б корисні знання. Історія свідчить: якщо ми не зможемо здобути перемогу у цій війні, а росія збереже свій вигляд, це означатиме, що війна повернеться або перейде в іншу фазу", — коментує Юрій Гудименко.

За словами військового, законопроект можна вважати досить системним, незважаючи на те, що зараз не працює багато структур.

"Зменшення призовного віку можна розглядати, як спробу побороти старіння армії, що суттєві зменшує її бойові здатності. Хочу також звернути увагу на те, що в перших законопроектах було багато нюансів, які "впадали в око" та провокували дискусії. На мою думку, демобілізація через 36 місяців — це дуже великий термін. Загалом, будь-яке число вважатиметься "великим", адже це залежить від активності бойових дій. Один і той самий час на війні різний: тиждень на Авдіївці суттєво відрізняється від тижня на Сумському напрямку", — підкреслив Юрій Гудименко.