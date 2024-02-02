Новая колонка Залужного. Как менялись планы и задачи войны в статьях главнокомандующего

Свежая колонка посвящена необходимости отказаться от стереотипного мышления

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, несмотря на все последние слухи о его отставке, снова привлек внимание к главному вопросу — собственно ведению войны с Россией. Генерал написал колонку для CNN и опубликовал конкретный план того, что нужно сделать с войной. В частности, речь шла о полной перепланировке операций на поле боя и отказе от стереотипного мышления. Там было предложено много перемен.

Некоторые называют статью генерала руководством преемнику. Мы исследовали все колонки генерала, которые были опубликованы ранее и объясняем, как менялись месседжи по поводу войны с начала полномасштабного вторжения.

Победим технологиями. Главное из колонки Залужного

Эта колонка в CNN и на сайте ВСУ — конкретный план того, что Залужный предлагает делать с войной в 2024 году, а именно создать совершенно новую систему технологического перевооружения за пять месяцев. Причем концепция победы остается неизменной: уничтожить врага и захватить или освободить территорию. Вот что он предлагает:

Приоритет номер один – дроны. Овладение арсеналом дешевых, современных и высокоэффективных беспилотных транспортных средств и других технологических средств. Для чего: разведданные в режиме реального времени, позволяющие корректировать огонь круглосуточно, без пауз=высокоточные удары по враждебным целям на передовой позиции и в глубине. Полная перепланировка операций на поле боя – и отказ от устаревшего стереотипного мышления. Новые операции могут включать создание цифрового поля, радиоэлектронный контроль среды или комбинированную операцию с использованием атакующих дронов и киберактивов. Такие операции будут скоординированы и будут проводиться по единой концепции и плану. Но цель не всегда будет сосредоточена исключительно на поле боя, это также уменьшение экономических возможностей противника, изоляция, истощение, психологические цели. Хотя в приоритете улучшение ситуации на поле боя. Как улучшить ситуацию на поле боя: технология превосходит традицию. Дистанционное управление средствами = меньший уровень человеческих потерь, уменьшение зависимости от тяжелой техники, возможность внезапно атаковать объекты критической инфраструктуры и узлы связи без развертывания дорогостоящих ракет или пилотируемых летательных аппаратов. Россияне тоже не стоят на месте, их нельзя недооценивать. Поэтому системы защиты нуждаются в постоянном совершенствовании, как и меры противодействия, направленные на использование врагом новых технологий. Систему нужно создать через 5 месяцев. Время будет потрачено на создание организационной структуры, заполнение и оснащение должностей, обеспечение обучения и поддержки, развитие вспомогательной инфраструктуры и логистики и разработку доктринальной основы.

Сейчас обращение Залужного предлагает перейти к новому подходу и сделать акцент на технологиях

Вывод: в 2024 году нужно сосредоточить усилия на 3 направлениях:

Создание системы обеспечения ВСУ высокотехнологичными средствами.

Представить новую философию обучения и ведения войны , учитывающую ограничения ресурсов и способы их использования.

, учитывающую ограничения ресурсов и способы их использования. И как можно скорее освоение новых боевых возможностей.

Залужный подытожил, что у Украины есть возможность уничтожить врага. Нашей целью должно быть воспользоваться моментом – максимально накопить новые боевые возможности, которые позволят привлечь меньше ресурсов для максимального вреда врагу, прекратить агрессию и защитить от нее Украину в будущем.

Контекст: если на минуту отложить ситуацию на поле боя, заявление сделано в момент слухов о намерении Офиса президента отправить в отставку генерала. Подробнее об этом можно прочитать в нашей статье. Также нельзя не заметить некоторые критические коннотации в сторону ОП в новой колонке. Упрек правительства в неспособности мобилизовать людей, указывая на несовершенство нормативно-правовой базы, частичную монополизацию ОПК, приводящую к узким местам в производстве, усиливает зависимость Украины от союзников по поставкам.

Чем она отличается от предыдущих

В новой статье Залужный отмечает важность переосмысления операций на поле боя и отказа от стереотипных шагов. Акцент делается на преимуществе высоких технологий над традиционными средствами, операциях по созданию цифрового поля, радиоэлектронному контролю среды, планированию комбинированных ударов с использованием дронов и киберсредств. Хотя цель атаки может быть сосредоточена не только на боевых действиях, но и уменьшении экономических возможностей противника или психологическом истощении, однако приоритетом остается улучшение ситуации на поле боя. В первый раз в статье встречается критика как законодательных актов, так и шагов правительства.

Предыдущие выступления Валерия Залужного в западных медиа были редкостью и обычно вызывают громкое обсуждение, обладают способностью влиять на решения по выдаче Украине помощи для ведения войны с Россией. Обычно в статьях/интервью/колонках перечисляется необходимое оружие в зависимости от потребностей ВСУ и ситуации в поле боя.

Какими были акценты в предыдущих обращениях:

2 ноября 2023 года, колонка и интервью в журнале The Economist. Объяснил, что сейчас война грозит перейти в новую стадию – позиционную . Было обсуждение прорыва, необходимого для победы над РФ. Дал перечень вооружений, необходимых Украине для победы: самолеты, дроны, средства радиоэлектронной борьбы (РЕБ), сигнальные приманки и стробоскопы, технологии для разминирования минных полей . Также он отметил трудности с мобилизацией и пополнением резервов.

. Было обсуждение прорыва, необходимого для победы над РФ. Дал перечень вооружений, необходимых Украине для победы: . Также он отметил трудности с мобилизацией и пополнением резервов. 30 июня 2023 года, интервью The Washington Post. Касалось контрнаступления , мол, без полного комплектования всего необходимого планы недостижимы. Потребности: самолеты F-16 , потому что согласно доктрине НАТО страны Альянса не пойдут в наступление без преимущества в воздухе, но этого ожидают от Украины; боеприпасы (армия должна использовать, по крайней мере, столько же боеприпасов, сколько враг, но РФ опережает Украину в десятки раз).

, мол, без полного комплектования всего необходимого планы недостижимы. Потребности: , потому что согласно доктрине НАТО страны Альянса не пойдут в наступление без преимущества в воздухе, но этого ожидают от Украины; (армия должна использовать, по крайней мере, столько же боеприпасов, сколько враг, но РФ опережает Украину в десятки раз). 15 декабря 2022 года, интервью The Economist. Залужный предупреждал о возможном новом наступлении на Киев. Просил танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и боеприпасы. Главной задачей было удержать линию фронта , не потерять позиции и подготовиться к обострению боевых действий зимой или весной 2023 года. Сказал, что может победить этого врага, но ему нужно оружие: " Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда реально выйти на границы 23 февраля". Подчеркнул, что получает "то, что получает, но это меньше, чем нужно ". Мол, с такими ресурсами не может проводить новые крупные операции.

Просил танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и боеприпасы. Главной задачей было , не потерять позиции и подготовиться к обострению боевых действий зимой или весной 2023 года. Сказал, что может победить этого врага, но ему нужно оружие: " Подчеркнул, что получает "то, что получает, но это меньше, чем нужно ". Мол, с такими ресурсами не может проводить новые крупные операции. сентябрь 2022, интервью Time. Это было первое за семь месяцев полномасштабной войны интервью СМИ. Главнокомандующий заверил, что Украина не сдастся, "будет воевать до последней капли крови", но заметил, что борьба может быть долгой: "Зная то, что я знаю о россиянах из первых уст, наша победа не будет окончательной. Наша победа даст возможность перевести дыхание и подготовиться к следующей войне".

Напомним, что в последние дни в Сети распространились слухи якобы об увольнении Залужного с должности. Однако в Офисе президента эту информацию не подтвердили. Залужный на это ответил, выложив фото с Сергеем Шапталой, руководителем Генерального штаба.

Затем несколько западных СМИ написали, что Зеленский решил уволить Залужного и это произойдет в скором времени. В Офисе президента ждут подходящего момента. Залужному сказали об отставке и предложили другие должности, но они его не устроили. Он заявил, что не будет увольняться.