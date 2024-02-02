Нова колонка Залужного. Як змінювалися плани та завдання війни у статтях головнокомандувача

Свіжа колонка присвячена необхідності відмовитися від стереотипного мислення

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попри усі останні чутки щодо його відставки знову привернув увагу до головного питання — власне ведення війни з Росією. Генерал написав колонку для CNN та опублікував конкретний план щодо того, що потрібно зробити з війною. Зокрема, йшлося про повне перепланування операцій на полі бою та відмову від стереотипного мислення. Там було запропоновано багато змін.

Дехто називає статтю генерала настановою наступнику, Ми дослідили усі колонки генерала, які були опубліковані раніше та пояснюємо, як змінювалися меседжі щодо війни з початку повномасштабного вторгнення.

Переможемо технологіями. Головне з колонки Залужного

Ця колонка в CNN та сайті ЗСУ — конкретний план того, що Залужний пропонує робити з війною у 2024 році, а саме створити абсолютно нову систему технологічного переозброєння за п'ять місяців. При чому концепція перемоги залишається незмінною: знищити ворога і захопити або звільнити територію. Ось що він пропонує:

Пріоритет номер один — дрони. Опанування арсеналом дешевих, сучасних і високоефективних безпілотних транспортних засобів та інших технологічних засобів. Для чого: розвіддані в режимі реального часу, що дозволяють коригувати вогонь цілодобово, без пауз = високоточні удари по ворожих цілях на передовій позиції та в глибині. Повне перепланування операцій на полі бою – і відмова від застарілого стереотипного мислення. Нові операції можуть включати створення цифрового поля, радіоелектронний контроль середовища або комбіновану операцію з використанням атакуючих дронів і кіберактивів. Такі операції будуть скоординовані та проводитимуться за єдиною концепцією та планом. Але мета не завжди буде зосереджена виключно на полі бою, це також зменшення економічних можливостей противника, ізоляція, виснаження, психологічні цілі. Хоча в пріоритеті — покращення ситуації на полі бою. Як покращити ситуацію на полі бою: технологія має перевагу над традицією. Дистанційне керування засобами = менший рівень людських втрат, зменшення залежності від важкої техніки, можливість раптово атакувати об’єкти критичної інфраструктури та вузли зв’язку без розгортання дорогих ракет чи пілотованих літальних апаратів. Росіяни теж не стоять на місці, їх не можна недооцінювати. Тому системи захисту потребують постійного вдосконалення, як і заходи протидії, спрямовані на використання ворогом нових технологій. Систему треба створити за 5 місяців. Час буде витрачено на створення організаційної структури, заповнення та оснащення посад, забезпечення навчання та підтримки, розбудову допоміжної інфраструктури та логістики та розробку доктринальної основи.

Зараз звернення Залужного пропонує перейти до нового підходу і зробити акцент на технологіях

Висновок: у 2024 році треба зосередити зусилля на 3 напрямках:

Створення системи забезпечення ЗСУ високотехнологічними засобами.

Представити нову філософію навчання та ведення війни , яка враховує обмеження щодо ресурсів і способи їх використання.

, яка враховує обмеження щодо ресурсів і способи їх використання. І якомога швидше освоєння нових бойових можливостей.

Залужний підсумував, що Україна має можливості знищити ворога. Нашою метою має бути скористатись моментом – максимально накопичити новітні бойові можливості, які дозволять залучити менше ресурсів для максимальної шкоди ворогу, припинити агресію та захистити від неї Україну в майбутньому.

Контекст: якщо на хвилину відкласти в бік ситуацію на полі бою, заява зроблена у момент чуток про намір Офісу президента відправити у відставку генерала. Детальніше про це можна прочитати у нашій статті. Також не можна не помітити деякі критичні конотації у бік ОП у свіжій колонці. Дорікання урядові нездатністю мобілізувати людей, вказування на недосконалості нормативно-правової бази, часткову монополізацію ОПК, що призводить до вузьких місць у виробництві, посилює залежність України від союзників щодо поставок.

Чим вона відрізняється від попередніх

У новій статті Залужний наголошує на важливості переосмислення операцій на полі бою та відмови від стереотипних кроків. Акцент робиться на перевазі високих технологій над традиційними засобами, операціях зі створення цифрового поля, радіоелектронного контролю середовища, планування комбінованих ударів з використанням дронів і кіберазасобів. Хоча ціль атаки може бути зосереджена не лише на бойових діях, а й на зменшенні економічних можливостей противника чи психологічному виснаженні, проте пріоритетом лишається покращення ситуації на полі бою. Вперше у статті зустрічається критика як законодавчих актів, так і кроків уряду.

Попередні виступи Валерія Залужного у західних медіа були рідкістю і зазвичай вони викликають гучне обговорення, мають здатність впливати на рішення з видачі Україні допомоги для ведення війни з Росією. Зазвичай у статтях/інтерв'ю/колонках перераховується необхідна зброя залежно від потреб ЗСУ та ситуації на полі бою.

Якими були акценти у попередніх зверненнях:

2 листопада 2023, колонка та інтерв'ю в журналі The Economist. Пояснив, що зараз війна загрожує перейти у нову стадію — позиційну . Було обговорення прориву, котрий необхідний для перемоги над РФ. Дав перелік озброєння, яке необхідне Україні для перемоги: літаки, дрони, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), сигнальні приманки та стробоскопи, технології для розмінування мінних полів . Також він наголосив на труднощах з мобілізацією та поповненням резервів.

. Було обговорення прориву, котрий необхідний для перемоги над РФ. Дав перелік озброєння, яке необхідне Україні для перемоги: . Також він наголосив на труднощах з мобілізацією та поповненням резервів. 30 червня 2023 року, інтерв'ю The Washington Post. Стосувалося контрнаступу , мовляв, без повного комплектування усього необхідного плани недосяжні. Потреби: літаки F-16 , бо згідно із доктриною НАТО, країни Альянсу не підуть у наступ без переваги у повітрі, але цього очікують від України; боєприпаси (армія повинна використовувати принаймні стільки ж боєприпасів, скільки ворог, але РФ випереджає Україну в десятки разів).

, мовляв, без повного комплектування усього необхідного плани недосяжні. Потреби: , бо згідно із доктриною НАТО, країни Альянсу не підуть у наступ без переваги у повітрі, але цього очікують від України; (армія повинна використовувати принаймні стільки ж боєприпасів, скільки ворог, але РФ випереджає Україну в десятки разів). 15 грудня 2022 року, інтерв'ю The Economist. Залужний попереджав про можливий новий наступ на Київ. Просив танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти та боєприпаси. Головною задачею було утримати лінію фронту , не втратити позицій та підготуватися до загострення бойових дій взимку чи навесні 2023 року. Сказав, що може перемогти цього ворога, але йому потрібна зброя: " Мені потрібно 300 танків, 600―700 БМП, 500 гаубиць. Тоді реально вийти на кордони 23 лютого". Підкреслив, що отримує "те, що отримує, але це менше, ніж потрібно". Мовляв, з такими ресурсами не може проводити нові великі операції".

Просив танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти та боєприпаси. Головною задачею було , не втратити позицій та підготуватися до загострення бойових дій взимку чи навесні 2023 року. Сказав, що може перемогти цього ворога, але йому потрібна зброя: " Підкреслив, що отримує "те, що отримує, але це менше, ніж потрібно". Мовляв, з такими ресурсами не може проводити нові великі операції". вересень 2022 року, інтерв'ю Time. Це було перше за сім місяців повномасштабної війни інтерв’ю ЗМІ. Головнокомандувач запевнив, що Україна не здасться, "воюватиме до останньої краплі крові", але зауважив, що боротьба може бути довгою: "Знаючи те, що я знаю про росіян із перших вуст, наша перемога не буде остаточною. Наша перемога дасть можливість перевести подих і підготуватися до наступної війни".

Нагадаємо, що в останні дні в Мережі поширились чутки нібито про звільнення Залужного з посади. Проте в Офісі президента цю інформацію не підтвердили. Залужний на це відповів, виклавши фото з Сергієм Шапталою, керівником Генерального штабу.

Потім кілька західних ЗМІ написали, що Зеленський вирішив звільнити Залужного і це відбудеться незабаром. В Офісі президента чекають слушного моменту. Залужному сказали про відставку та запропонували інші посади, але вони його не влаштували. Він заявив, що не буде звільнятись.