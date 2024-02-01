Залужний назвав важливий термін, коли ЗСУ зможуть завдавати масованих ударів по РФ

У ЗСУ є план, як завдати максимальної шкоди ворогу

Україна працює над створенням нової державної системи технологічного переозброєння, яка допоможе знищити ворога у війні. Для створення відповідної організаційної структури, заповнення посад та розв'язання супутніх питань потрібно до 5 місяців.

Партнери України, які ознайомлені з цим планом і термінами, мають таку ж думку. Про це Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний написав у колонці для CNN.

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"Цей час буде витрачено на створення відповідної організаційної структури, заповнення та оснащення посад, забезпечення навчання та підтримки, побудова допоміжної інфраструктури та логістики та розробка доктринальної структури", — написав Залужний.

Головнокомандувач також виокремив три сфери, на яких потрібно зосередити зусилля у 2024 році. Він зазначив, що в України вже є всі можливості для того, щоб забезпечити існування державності та ефективно знищити ворога. Пріоритетними сферами є наступні.

Створення системи для забезпечення захисників високотехнологічною зброєю. Освоєння нових бойових можливостей у найкоротші строки. Представлення нової філософії підготовки та ведення воєнних дій.

Стосовно останнього, Залужний уточнив, що ця філософія має враховувати обмеження засобів. Також вона має пояснювати, як кожне озброєння можна застосовувати найбільш інтенсивно.

Головнокомандувач підкреслив, що ЗСУ потрібно накопичити новітні бойові можливості. Це дозволить у майбутньому виділити менше ресурсів для того, аби завдати потужного удару ворогу, який нанесе йому максимальної шкоди.

Прочитати повний текст можна у матеріалі: "Про мобілізацію, плани на рік і нову систему проти РФ: Залужний написав колонку для CNN".

Нагадаємо, що в останні дні в Мережі поширились чутки нібито про звільнення Залужного з посади. Проте в Офісі президента цю інформацію не підтвердили. Залужний на це відповів, виклавши фото з Сергієм Шапталою, керівником Генерального штабу.

Потім кілька західних ЗМІ написали, що Зеленський вирішив звільнити Залужного і це відбудеться незабаром. В Офісі президента чекають слушного моменту. Залужному сказали про відставку та запропонували інші посади, але вони його не влаштували. Він заявив, що не буде звільнятись.

Раніше "Телеграф" писав, як Валерій Залужний змінювався на посаді Головнокомандувача ЗСУ. Він займає цю посаду з липня 2021 року.