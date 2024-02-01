Навіть не встигла атакувати: ЗСУ епічно розбили колону з російською бронетехнікою на Донбасі (відео)

Колона була розбита за допомогою дронів-камікадзе

Російські війська продовжують свій наступ, зазнаючи величезних втрат. Ще одним підтвердженням цього є розгром цілої колони ворожої техніки, яка навіть не встигла вступити в бій.

Епічне відео з фронту опублікував у себе на каналі популярний український блогер Денис Казанський. Він наголосив, що з цього приводу у російські військкори вже влаштували справжню паніку.

Повідомляється, що все це сталося під Новомихайлівкою (Донецька область).

Як можна побачити на відео, колону з танками та іншою бронетехнікою було розбито за допомогою дронів-камікадзе. Один із військкорів, лаючи російське МО, зазначає: "Як можна дозволяти собі втрачати стільки техніки, стільки людей за день? Цілковита тупість і некомпетентність". А інший воєнкор пише "Дивитись гірко".

"Російські воєнблогери з сумом постять епічне відео розгрому чергової російської колони під Новомихайлівкою. Черговий м’ясний штурм окупантів закінчився для них великими втратами. ", — коментує Казанський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські воїни знищили дронами російський танк та БМП.