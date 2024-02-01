Даже не успела атаковать: ВСУ эпично разбили колонну с российской бронетехникой на Донбассе (видео)

Колонна была разбита с помощью дронов-камикадзе

Российские войска продолжают свое наступление, неся огромные потери. Очередным тому подтверждением является разгром целой колонны вражеской техники, которая даже не успела вступить в бой.

Эпичное видео с фронта опубликовал у себя на канале популярный украинский блогер Денис Казанский. Он отметил, что по этому поводу в российские военкоры уже устроили настоящую панику.

Сообщается, что все это произошло под Новомихайловкой (Донецкая область).

Как можно увидеть на видео, колонна с танками и другой бронетехникой была разбита с помощью дронов-камикадзе. Один из военкоров, ругая российское МО, отмечает: "Как можно позволять себе терять столько техники, столько людей за день? Полнейшая тупость и некомпетентность". А другой военкор пишет "Смотреть горько".

"Российские военблогеры с грустью постят эпичное видео разгрома очередной российской колонны под Новомихайловкой. Очередной мясной штурм оккупантов окончился для них большими потерями. При этом они даже не успели вступить в бой. Свихнувшийся на туалетах дед-шизофреник продолжает пускать на мясо собственный народ во имя ничего", — комментирует Казанский.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские воины уничтожили дронами российский танк и БМП.