Залужный назвал важный срок, когда ВСУ смогут наносить массированные удары по РФ

У ВСУ есть план, как нанести максимальный вред врагу

Украина работает над созданием новой государственной системы технологического перевооружения, которая поможет уничтожить врага в войне. Для создания соответствующей организационной структуры, заполнения должностей и решения сопутствующих вопросов требуется до 5 месяцев.

Партнеры Украины, ознакомленные с этим планом и сроками, имеют такое же мнение. Об этом Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный написал в колонке для CNN.

Минобороны с правоохранителями провели незапланированные проверки ТЦК и СП

"Это время будет потрачено на создание соответствующей организационной структуры, заполнение и оснащение должностей, обеспечение обучения и поддержки, построение вспомогательной инфраструктуры и логистики и разработка доктринальной структуры", — написал Залужный.

Главнокомандующий также выделил три сферы, на которых следует сосредоточить усилия в 2024 году. Он отметил, что у Украины уже есть все возможности для того, чтобы обеспечить существование государственности и эффективно уничтожить врага. Приоритетными сферами являются следующие.

Создание системы для обеспечения защитников высокотехнологичным оружием. Освоение новых боевых возможностей в кратчайшие сроки. Представление новой философии подготовки и ведения военных действий.

Относительно последнего Залужный уточнил, что эта философия должна учитывать ограничения средств. Также она обязана объяснять, как каждое вооружение можно применять наиболее интенсивно.

Главнокомандующий подчеркнул, что ВСУ следует накопить новейшие боевые возможности. Это позволит в будущем выделить меньше ресурсов для того, чтобы нанести мощный удар врагу, который принесет ему максимальный ущерб.

Прочитать полный текст можно в материале: "О мобилизации, планах на год и новой системе против РФ: Залужный написал колонку для CNN".

Напомним, что в последние дни в Сети распространились слухи якобы об увольнении Залужного с должности. Однако в Офисе президента эту информацию не подтвердили. Залужный на это ответил, выложив фото с Сергеем Шапталой, руководителем Генерального штаба.

Затем несколько западных СМИ написали, что Зеленский решил уволить Залужного и это произойдет в скором времени. В Офисе президента ждут подходящего момента. Залужному сказали об отставке и предложили другие должности, но они его не устроили. Он заявил, что не будет увольняться.

Ранее "Телеграф" писал, как Валерий Залужный менялся в должности Главнокомандующего ВСУ. Он занимает этот пост с июля 2021 года.