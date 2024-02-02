Мобілізація має бути справедливою: Данілов висловився щодо нового законопроєкту

Захист держави — це обов’язок усіх громадян України

Новий законопроєкт про мобілізацію має бути справедливим, на думку секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данілова. Хоча норми документа поки обговорювати зарано, оскільки треба дочекатись остаточної редакції.

Про це він повідомляє в коментарі "Українському радіо". Данілов зазначив, що захист держави — це обов’язок усіх громадян України, це обов’язок, прописаний у Конституції, у відповідних нормативно-правових актах.

"Головне — щоб усе було справедливо. Слово "справедливість" лунає у нашого президента відносно цього законопроєкту як ключовий дороговказ у цьому питанні. Все має бути по справедливості", – сказав він.

Данілов також додав, що війна і досі триває, і вона стосується не тільки лінії фронту.

"Усі мають бути залучені, усі мають працювати на перемогу України", — зазначив секретар РНБО.

Він також наголосив, що "зараз закону немає, є проєкт закону". Тому тільки після остаточного його ухвалення, підписання та введення у дію можна буде говорити про норми. Зараз це проєкт Верховної ради, який може і буде змінюватись.

Данілов також звернувся з проханням дочекатися остаточної редакції, щоб робити ті чи інші висновки, в якому вигляді буде цей законопроект.

"Головне — щоб він був справедливий", — додав наприкінці секретар РНБО.

Раніше "Телеграф" писав, що у Раді пропонують переглянути всі довідки щодо відстрочки від мобілізації, видані після 24 лютого 2022 року.