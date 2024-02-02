Чи може Росія напасти на НАТО? Кулеба не стримав емоцій

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба жорстко висловився щодо нападу Росії на країни НАТО. За його словами, зайве вважати, що РФ не піде на такий крок.

Про це чиновник сказав в інтерв’ю LE FIGARO. Кулеба наголосив, що компроміси неприпустимі.

"Ті, хто думає, що Росія не наважиться напасти на НАТО — ідіоти", — сказав глава МЗС.

Також він наголосив, що Україна не піде на компроміс із Росією, навіть якщо залишиться без військової допомоги Заходу.

Крім того, Кулеба висловився про кремлівський режим.

"Я думаю, що російський режим сильний зовні, але дуже слабкий усередині. Росіяни починають розуміти, що війну побудовано на брехні", — сказав чиновник.

За словами Кулеби, Захід має можливість заблокувати Росії обхід санкцій.

"Захід, швидше за все, не готовий до війни такого масштабу в Європі. Немає приводів для переживання щодо виборів в Америці: найгірше, що могло з нами статися, вже сталося. Трамп був першим американським президентом, який поставив Україні ракети Javelin", — додав глава МЗС.

Раніше "Телеграф" писав, що глава уряду Угорщини Віктор Орбан незадоволений нещодавнім висловом міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про те, що Орбан та глава МЗС Петер Сійярто є не проросійськими, а проугорськими політиками. Прем’єр заявив, що його не цікавить думка української влади.