"Це досяжно": Кулеба розповів, що потрібно Україні для контролю неба вже у 2024 році

Є декілька умов

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає досяжною для України мету повернути контроль над повітряним простором вже цього року. Але це можливо за своєчасного отримання винищувачів F-16, дронів, засобів РЕБ та ракет.

Про це повідомив глава МЗС України на спільній пресконференції з главою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом. Міністри порушували багато питань під час цієї зустрічі.

"Якщо ми отримаємо F-16, якщо в нас будуть бойові та розвідувальні дрони – саме в цьому полягає важливість нашого співробітництва з Литвою, – якщо в нас будуть засоби РЕБ та ракети, ми будемо контролювати наше небо. Це досяжно", – підкреслив міністр.

Нагадаємо, що на пресконференції голови МЗС також говорили про важливість скорішого розв'язання питання з Європейським оборонним фондом. Адже він створить додаткові можливості та засоби для забезпечення України потрібною військовою технікою та зброєю.

Напередодні публічної зустрічі Кулеба провів приватну розмову з Габріелюсом Ландсбергісом, яку присвятили визначенню спільних кроків для нарощування виробництва дронів для потреб Збройних Сил України.

"У Литви є технології, в нас є можливості масштабувати виробництво, і це була ключова тема. Є чітке розуміння, що, як і коли робити, щоб українсько-литовське співробітництво у виробництві дронів у найкоротші терміни дало максимальний результат", – додав він.

Раніше "Телеграф" писав, що Голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував закиди Кулеби про поставки зброї від ЄС та КНДР.