"Кріпаки мають повернутися?": Лещенко запропонував позбавити біженців підтримки в ЄС, мережа в гніві

В ОПУ знайшли спосіб повернути українців додому з Європи

Українців у Європі необхідно позбавити допомоги з міграції, щоб у них було більше мотивації повернутися додому та допомагати підіймати економіку України.

Таку думку висловив радник Офісу президента та колишній народний депутат Сергій Лещенко в інтерв’ю швейцарському виданню Tages-Anzeiger. За його словами, українцям в Україні та за кордоном все складніше порозумітися і зрозуміти проблеми один одного.

"Я вважаю, що країни, що приймають, повинні припинити підтримку біженців, щоб вони могли повернутися додому", — сказав Лещенко.

За його словами, лише в одному Києві проживає 3 мільйони людей, серед яких сотні тисяч дітей, а тому він називає "дурницею" аргумент про те, що жити там небезпечно. При цьому чиновник каже, що українцям, які повернулися, не доведеться воювати в окопах, але вони можуть купувати продукти, платити за оренду, користуватися послугами лікарень і аптек, а також сплачувати податки, щоб підтримувати економіку.

Лещенко додав, що для утримання одного солдата потрібно шість платників податків, а українці за кордоном не підтримують армію своїми податками.

"Гірше того, їхні діти та молоді люди тепер ходять до шкіл у європейських країнах і стають все більш інтегрованими. Отже, ймовірність того, що вони повернуться, стає все меншою і меншою. І ми втрачаємо ціле покоління молодих людей", — додав. він.

Користувачі мережі ж на заяву Лещенка відреагували швидше негативно, а деякі зазначили, що багатьом українцям повертатися вже просто нікуди. Здебільшого користувачі не змогли підібрати цензурних слів для опису цієї ідеї.

Станом на кінець листопада 2023 року в Європі залишається близько 4,27 мільйона біженців з України, які мають статус тимчасового захисту у країнах ЄС. При цьому майже 30% з них перебувають у Німеччині, яка вийшла на перше місце за їх прийомом.