"Крепостные должны вернуться?": Лещенко предложил лишить беженцев поддержки в ЕС, сеть в гневе

В ОПУ нашли способ вернуть украинцев домой из Европы

Украинцев в Европе необходимо лишить пособий по миграции, чтобы у них было больше мотивации вернуться домой и помогать поднимать экономику Украины.

Такое мнение высказал советник Офиса президента и бывший народный депутат Сергей Лещенко в интервью швейцарскому изданию Tages-Anzeiger. По его словам, украинцам в Украине и за рубежом все сложнее найти общий язык и понять проблемы друг друга.

"Я считаю, что принимающие страны должны прекратить поддержку беженцев, чтобы они могли вернуться домой", — сказал Лещенко.

По его словам, лишь в одном Киеве проживает 3 миллиона людей, среди которых сотни тысяч детей, а потому он называет "ерундой" аргумент о том, что жить там опасно. При этом чиновник говорит, что вернувшимся украинцам не придется воевать в окопах, но они могут покупать продукты, платить за аренду, пользоваться услугами больниц и аптек, а также уплачивать налоги, чтобы поддерживать экономику.

Лещенко добавил, что для удержания одного солдата необходимо шесть налогоплательщиков, а украинцы за границей не поддерживают армию своими налогами.

"Хуже того, их дети и молодые люди теперь ходят в школы в европейских странах и становятся все более и более интегрированными. Так что вероятность того, что они вернутся, становится все меньше и меньше. И мы теряем целое поколение молодых людей", — добавил он.

Пользователи сети же на заявление Лещенко отреагировали скорее негативно, а некоторые отметили, что для многих украинцев возвращаться уже попросту некуда. По большей части же пользователи не смогли подобрать цензурных слов для описания этой идеи.

По состоянию на конец ноября 2023 года, в Европе остается около 4,27 миллиона беженцев из Украины, которые имеют статус временной защиты в странах ЕС. При этом почти 30% из них находятся в Германии, которая вышла на первое место по их приему.