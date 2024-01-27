"Это достижимо": Кулеба рассказал, что нужно Украине для контроля неба уже в 2024 году

Есть несколько условий

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает достижимой для Украины цель вернуть контроль над воздушным пространством уже в этом году. Но это возможно при своевременном получении истребителей F-16, дронов, средств РЭБ и ракет.

Об этом сообщил глава МИД Украины на совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Габриелюсом Ландсбергисом. Министры поднимали многие вопросы во время этой встречи.

"Если мы получим F-16, если у нас будут боевые и разведывательные дроны – именно в этом состоит важность нашего сотрудничества с Литвой, – если у нас будут средства РЭБ и ракеты, мы будем контролировать наше небо. Это достижимо", – подчеркнул министр.

Напомним, что на пресс-конференции главы МИД также говорили о важности скорейшего решения вопроса с Европейским оборонным фондом. Он ведь создаст дополнительные возможности и средства для обеспечения Украины нужной военной техникой и оружием.

В преддверии публичной встречи Кулеба провел частный разговор с Габриелюсом Ландсбергисом, который посвятили определению общих шагов по наращиванию производства дронов для нужд Вооруженных Сил Украины.

"У Литвы есть технологии, у нас есть возможности масштабировать производство, и это была ключевая тема. Есть четкое понимание, что, как и когда делать, чтобы украинско-литовское сотрудничество в производстве дронов в кратчайшие сроки дало максимальный результат", – добавил он.

Ранее "Телеграф" писал, что Глава Минобороны Германии Борис Писториус прокомментировал упреки Кулебы о поставках оружия от ЕС и КНДР.