Чудес не бывает: Боррель метко высказался о "магической формуле" Трампа по завершению войны в Украине

В ЕС напомнили, что американского политика приглашали приехать в Киев

Заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что он может закончить войну России против Украины за 24 часа, похожи на обещание чуда, поскольку "магической формулы" завершения войны за прошедшие два года так и не было найдено.

Об этом рассказал главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель во время пресс-конференции. Запись трансляции доступна на сайте Еврокомиссии.

Отвечая на вопрос журналиста о том, возможно ли завершить войну за 24 часа, Боррель пошутил о том, что "чудеса случаются только в Лурде" (место католического паломничества).

"Я слышал, что президент Зеленский приглашал Трампа в Киев, чтобы быстро найти решение, потому что люди, которые больше всего хотят мира — это украинцы. И я думаю, что они были бы очень благодарны, если бы им дали "волшебную формулу" по завершению войны за 24 часа", — ответил он

При этом Боррель напомнил, что за два года российского вторжения никому из заинтересованных сторон так и не удалось найти формулу его завершения.

Как сообщалось ранее, экс-президент США Дональд Трамп намерен вернуться ко власти в 2024 году, а во время своей президентской кампании он неоднократно делал заявления о том, что способен завершить войну России против Украины за 24 часа. Однако как он намерен это делать, Трамп готов рассказать только после победы на выборах.

Вместе с тем, президент Украины Владимир Зеленский ответил на эти заявления тем, что готов в любой день встретиться с политиком в Киеве, чтобы обсудить его формулу. До этого Трамп от такой встречи отказывался.