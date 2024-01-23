Чудес не буває: Борель влучно висловився про "магічну формулу" Трампа про закінчення війни в Україні

У ЄС нагадали, що американського політика запрошували приїхати до Києва

Заяви кандидата в президенти США Дональда Трампа про те, що він може закінчити війну Росії проти України за 24 години, схожі на обіцянку дива, оскільки "магічної формули" завершення війни за два роки так і не було знайдено.

Про це розповів головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель під час пресконференції. Запис трансляції доступний на сайті Єврокомісії.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи можливо завершити війну за 24 години, Боррель пожартував про те, що "чудеса трапляються лише в Лурді" (місце католицького паломництва).

"Я чув, що президент Зеленський запрошував Трампа до Києва, щоб швидко знайти рішення, бо люди, які найбільше хочуть миру — це українці. І я думаю, що вони були б дуже вдячні, якби їм дали "чарівну формулу" завершення війни за 24 години", — відповів він

При цьому Боррель нагадав, що за два роки російського вторгнення нікому із зацікавлених сторін так і не вдалося знайти формулу його завершення.

Як повідомлялося раніше, експрезидент США Дональд Трамп має намір повернутися до влади у 2024 році, а під час своєї президентської кампанії він неодноразово робив заяви про те, що здатний завершити війну Росії проти України за 24 години. Однак, як він має намір це робити, Трамп готовий розповісти тільки після перемоги на виборах.

Водночас президент України Володимир Зеленський відповів на ці заяви тим, що готовий будь-якого дня зустрітися з політиком у Києві, щоб обговорити його формулу. До цього Трамп від такої зустрічі відмовлявся.