Может ли Россия напасть на НАТО? Кулеба не сдержал эмоций

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба жестко высказался по поводу нападения России на страны НАТО. По его словам, излишне считать, что РФ не пойдет на такой шаг.

Об этом чиновник сказал в интервью LE FIGARO. Кулеба подчеркнул, что компромиссы недопустимы.

"Те, кто думает, что Россия не осмелиться напасть на НАТО — идиоты", — сказал глава МИД.

Также он акцентировал, что Украина не пойдет на компромисс с Россией, даже если останется без военной помощи Запада.

Кроме того, Кулеба высказался о кремлевском режиме.

"Я думаю, что российский режим сильный снаружи, но очень слабый внутри. Россияне начинают понимать, что война построена на лжи", — сказал чиновник.

По словам Кулебы, у Запада есть возможность заблокировать России обход санкций.

"Запад, скорее всего, не готов к войне такого масштаба в Европе. Нет поводов для переживания насчет выборов в Америке: худшее, что могло с нами случиться, уже произошло. Трамп был первым американским президентом, который поставил Украине ракеты Javelin", — добавил глава МИД.

Ранее "Телеграф" писал, что глава правительства Венгрии Виктор Орбан недоволен недавним высказыванием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Орбан и глава МИДа Петер Сийярто являются не пророссийскими, а провенгерскими политиками. Премьер заявил, что его не интересует мнение украинской власти.