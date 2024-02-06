Пропагандистам на зло: бойцы ВСУ подняли украинский флаг в "давно захваченых РФ" Крынках (видео)

Плацдарм на левом берегу все еще держится

Бойцы ВСУ подняли неподалеку от Крынок украинский флаг, чтобы развеять заявления российских пропагандистов о том, что оккупантам удалось уничтожить плацдарм на левом берегу Днепра.

Так аналитический ресурс DeepState смог установить место съемки видеозаписи 36-й ОБрМП, на которой виден украинский флаг в поле неподалеку от населенного пункта.

Отмечается, что флаг явно будет иметь большое значение для боевого духа украинских военных и сможет подорвать нарративы российской пропаганды.

"Несмотря на это, тяжелые бои продолжаются и радоваться еще рано. Враг постоянно подтягивает резервы, пытается вытеснить наших бойцов, а также большое внимание уделяет переправе и правому берегу", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, российские оккупанты скорее всего не способны выбить украинских военных с левого берега, даже несмотря на превосходство в тяжелой технике и личном составе. В частности это возможно благодаря поддержке украинской артиллерии и дронов с правого берега.

По мнению экспертов также это возможно потому, что основные усилия Россия направляет на Авдеевку, а потому для активных действий в Херсонской области сил захватчикам не хватает.