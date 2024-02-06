Пропагандистам на зло: бійці ЗСУ підняли український прапор у "давно захоплених РФ" Кринках (відео)

Плацдарм на лівому березі все ще тримається

Бійці ЗСУ підняли неподалік Кринок український прапор, щоб розвіяти заяви російських пропагандистів про те, що окупантам вдалося знищити плацдарм на лівому березі Дніпра.

Так аналітичний ресурс DeepState зміг встановити місце зйомки відеозапису 36-го ОБрМП, на якому видно український прапор у полі неподалік населеного пункту.

Зазначається, що прапор явно матиме велике значення для бойового духу українських військових та зможе підірвати наративи російської пропаганди.

"Незважаючи на це, важкі бої тривають і радіти ще зарано. Ворог постійно підтягує резерви, намагається витіснити наших бійців, а також велику увагу зосереджує переправі та правому берегу", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти, швидше за все, не здатні вибити українських військових з лівого берега, навіть попри перевагу у важкій техніці та особовому складі. Зокрема це можливо завдяки підтримці української артилерії та дронів із правого берега.

На думку експертів, також це можливо тому, що основні зусилля Росія спрямовує на Авдіївку, а тому для активних дій у Херсонській області сил загарбникам не вистачає.