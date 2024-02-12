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Будет ли повторное наступление РФ на Киев? Командир "Волков да Винчи" дал интересный ответ

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Командир батальона "Волки да Винчи" дал прогноз по возможному наступлению РФ на Киев Новость обновлена 12 февраля 2024, 13:53
Командир батальона "Волки да Винчи" дал прогноз по возможному наступлению РФ на Киев

"Мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло"

Опытный украинский военны и командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов допускает, что РФ снова может пойти в атаку на Киев. По его словам, он не будет этому удивлен.

Об этом он сказал в интервью ТСН. Прежде всего он отметил, что не знает точно, может ли это случится, однако надеется на то, что военно-политическое командование делает все, чтобы этого не допустить.

"Я верю, что есть план, я надеюсь на это. И в свою очередь, на своем уровне мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло", — говорит воин.

В то же время, добавляет Филимонов, если это все же случится, то он не будет "мега-мега удивлен".

"Вопрос, в каком году. В этом году, я думаю, что точно нет", — считает он.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти рассказали, как Киев готов на случай повторного нападения россии. В частности, вокруг столицы создано несколько рубежей обороны протяженностью около тысячи километров. Первый рубеж Киева находится в отдалении от столицы. Построены надежные системы огневого поражения противника, инженерных заграждений всех типов, противовоздушной и противотанковой обороны; всестороннего обеспечения и т.п.

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#Киев #РФ #Наступление #Война в Украине