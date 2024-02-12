У ЗСУ розповіли, чи можливий новий наступ Росії на Харків

Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій

Наразі на Харківському напрямку потужних угруповань російських військ з метою наступу не фіксується. У будь-якому разі вони не матимуть шансів для реалізації планів.

Про це заявив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш в етері телемарафону. За його словами, ще з початку війни на Харківському напрямку продовжують встановлюватися фортифікаційні споруди на випадок, якщо росіяни знову підуть в наступ.

"У противника на цьому напрямку не буде жодних шансів. Наші Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій, постійно відстежується будь-яке переміщення окупантів навіть вздовж лінії фронту",- сказав Євлаш.

Він також додав, що процес побудови захисних та оборонних споруд відбувається постійно. Регулярно необхідно підвозити якісь матеріали, будувати якісь блокпости, оборонні рубежі.

На думку Євлаша, укріплювати позиції треба не лише на Харківському напрямку, а й на Лимано-Куп'янському. Тому там постійно посилюється фортифікація і для цього вживаються всі необхідні заходи. ЗСУ готуються до різних варіантів розвитку подій, і можливості нового наступу на Харків не відкидають.

Раніше "Телеграф" писав, що командир "Вовків да Вінчі" розповів, чи можливий повторний наступ Росії на Київ.