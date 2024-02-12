В ВСУ рассказали, возможно ли новое наступление России на Харьков

Силы обороны готовы к любому развитию событий

На Харьковском направлении мощных группировок российских войск с целью наступления не фиксируется. В любом случае у них нет шансов для реализации планов.

Об этом заявил начальник прессслужбы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш в эфире телемарафона. По его словам, еще с начала войны в Харьковском направлении продолжают устанавливаться фортификационные сооружения на случай, если россияне снова пойдут в наступление.

"У противника на этом направлении не будет никаких шансов. Наши Силы обороны готовы к любому развитию событий, постоянно отслеживается любое перемещение окупантов даже вдоль линии фронта",- сказал Евлаш.

Он также добавил, что процесс постройки защитных и оборонных сооружений происходит постоянно. Регулярно необходимо подвозить какие-нибудь материалы, строить какие-то блокпосты, оборонительные рубежи.

По мнению Евлаша, укреплять позиции следует не только на Харьковском направлении, но и на Лимано-Купянском. Поэтому там постоянно усиливается фортификация и для этого принимаются все необходимые меры. ВСУ готовятся к разным вариантам развития событий, и возможности нового наступления на Харьков не исключают.

Ранее "Телеграф" писал, что командир "Волков да Винчи" рассказал, возможно ли повторное наступление России на Киев.