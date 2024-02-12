Визволяв Харківщину, бився за Україну на сході та півдні: під Пологами загинув працівник харківських тепломереж

Позивний загиблого — "Рибак" — пішов від дитячого захоплення

Харківщина прощається ще з одним захисником. Андрій Сіренко загинув у Запорізькій області 3 лютого. В серпні цьогоріч чоловік святкував би 50-річчя.

Про смерть захисника повідомили в КП "Харківські теплові мережі" — військовий із позивним "Рибак" з 2008 року працював у галузі теплопостачання. Ще в січні 2022 року обіймав посаду оператора в котельні у П'ятихатках — одному з районів Харкова, який Росія на початку вторгення піддавала ледь не щоденним обстрілам.

З 8 серпня 2022 року Андрій Сіренко долучився до лав армії — пішов добровольцем. Служив у мінометному батальйоні 127-ї бригади ТрО. За мужність мав почесну відзнаку бригади 3 ступеня. "Рибак" брав участь в боях за рідну Харківщину, за Бахмут, Горлівку та на Запорізькому напрямку. Загинув під Новоадарівкою Пологівського району.

Андрій Сіренко

Валківська міська рада також опублікувала некролог захисника — саме у цій громаді він знайде місце останнього спочину. "Відважний, сміливий, мотивований воїн і разом із тим надзвичайно чуйна, щедра на душевне тепло і безкорислива людина – таким назавжди в пам’яті бойових побратимів залишиться солдат Андрій Сіренко. У його вдачі дивовижно поєднувалися ненависть до ворога і любов до всього живого. Його доброту відчували не тільки люди, а й тварини — коти й собаки, з якими він завжди ділився смаколиками, і навіть лисиці та їжаки, яких він теж призвичаївся підгодовувати", — йдеться в дописі.

На Валківщині виросли батьки захисника, він любив приїздити сюди разом з родиною та рибалити. Саме від любові до риболовлі, що зародилась в дитинстві і пішов позивний "Рибак". Чоловіка поховають поруч із його матір'ю на кладовищі в селі Тетющине на Валківщині.

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