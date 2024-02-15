"Підтверджуємо": 3-тя штурмова бригада зробила заяву щодо ситуації в Авдіївці

Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби

Ситуація в Авдіївці Донецькій області станом на 15 січня надзвичайно критична. Військові назвали цю ділянку фронту "пеклом". Туди терміново передислокована 3-тя штурмова для посилення українських військ у районі міста.

Сили противника на цьому відрізку складають орієнтовно 7 бригад. Така інформація з’явилась на офіційному каналі 3 ОШБр у Telegram.

Окремі батальйони 3-ї ОШБр провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. "Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник", — заявляє командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.

За період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам ЗС РФ було завдано критичного ураження. Про точні втрати противника в особовому складі й техніці військові пообіцяли повідомити згодом, після підтвердження необхідних даних.

Водночас обʼєктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби.

Тим часом ISW пише, що Россія контролює 15% міста.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у Авдіївці передбачені додаткові шляхи постачання на випадок втрати основного. За словами речника угруповання "Таврія" Дмитра Лиховія, у місті вже кілька днів тривають вуличні бої, і ситуація "диктує певну зміну тактики бойових дій".