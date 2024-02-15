Війна — день 722: в Авдіївці критична ситуація, але ЗСУ продовжують утримувати місто

Оперативно про головне за добу

Повномасштабні бойові дії по всій лінії фронту не вщухають щодня, а найважчі сутички відбуваються на сході нашої країни. При цьому критична ситуація спостерігається в Авдіївці, де росіяни взяли під вогневий контроль головний шлях постачання, хоча місто, як і раніше, залишається в руках українських військових. Тим часом Україна продовжує завдавати ударів по росіянах у Чорному морі, а знищення ВДК "Цезар Куніков" вселяє оптимізм не лише всередині країни, а й на Заході.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 15 лютого, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов розповів, що ВДК "Цезар Куніков", який знищили дрони MAGURA, не був порожнім, а перевозив боєприпаси

Інформацію за 12 лютого дивіться за посиланням: Війна — день 719: Україна має проблеми з нестачею зброї, а Росія збирає найманців по всьому світу

Про те, що відбувалося 13 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 720: окупанти продовжують терор українських міст і не знижують тиску на фронтах

Із ситуацією в Україні за 14 лютого можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 721: росіяни посилюють атаки на напрямі Мар’їнки, запеклі бої в Авдіївці