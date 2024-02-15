Десятки будинків та інфраструктура: що відомо про наслідки ракетного обстрілу України (фото)

Також є постраждалі з травмами різного ступеня важкості

Унаслідок масштабної атаки росіян на Україну постраждало декілька обʼєктів у різних містах України. Йдеться не тільки про влучання ворожих цілей, а й про руйнування від падіння уламків після роботи ППО.

"Телеграф" зібрав інформацію по містах та областях, де лунали вибухи. Тож наразі відомо, що на Івано-Франківщині, у Львові, Запоріжжі, Дніпрі, на Полтавщині та Хмельниччині зафіксовані пошкодження.

Наслідки падіння уламків в Івано-Франківській області показали у ДСНС.

"Сьогодні зранку уламки ворожої ракети впали на Рогатинщині Івано-Франківської області, внаслідок чого виникла пожежа крівлі та грубих кормів у господарській будівлі", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідують наслідки обстрілу

Зазначається, що рятувальники оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на більшу площу.

Водночас на Хмельниччині внаслідок ворожого обстрілу є двоє травмованих у стані середньої важності. Також зафіксовано ушкодження цивільних об’єктів на Хмельниччині. На місці працюють відповідні служби.

На Дніпропетровщині ППО збила дві ракети. Їх приземлили у Нікопольському та Новомосковському районах.

Але є й "прильоти" у Дніпровському районі. Пошкоджений об'єкт інфраструктури, але обійшлось без постраждалих.

На Полтавщині зафіксовано влучання у складське приміщення у Миргородському районі. Унаслідок чого виникла пожежа на площі 100 м². Проте обійшлося без жертв та постраждалих.

У Запоріжжі росіяни поцілили по обʼєкту інфраструктури міста.

Наслідки обстрілу

Наслідки обстрілу

Наслідки обстрілу

Наразі відомо про шістьох постраждалих. Стан однієї жінки — важкий.

У Львові також було зафіксовано влучання в обʼєкт інфраструктури, після якого спалахнула пожежа. Зазначається, що постраждало троє людей. У двох з них різані рани, а у третього — різана рана. Допомогу їм надали на місці.

У 16 житлових будинках на вулиці Науковій вибуховою хвилею вибило частину вікон, пошкоджені машини, які були припарковані поруч.

"У ході вранішньої атаки ракета влучила також у землю, неподалік житлових будинків на вулиці Науковій. Пошкоджені вікна у пʼяти- та девʼятиповерхівках, у яких живуть люди, і вікна у центрі зайнятості", — додають у Львівській ОВА.

На Київщині після падіння збитої ракети утворилась величезна вирва, а також є інформація про пошкодження близько 40 приватних будинків, кількох господарських будівель та автомобіля.

У будинках вибито вікна, пошкоджено фасади, дахи, подекуди пошкоджено опорні конструкції. Обласна адміністрація спільно з громадами надасть усю необхідну допомогу жителям пошкоджених будинків.

Раніше "Телеграф" писав, що силами ППО було знищено 13 ракет різних типів з 26 запущених росіянами.