Десятки домов и инфраструктура: что известно о последствиях ракетных обстрелов Украины (фото)

Также есть пострадавшие с травмами разной степени тяжести

В результате масштабной атаки россиян на Украину пострадало несколько объектов в разных городах Украины. Речь идет не только о попадании враждебных целей, но и о разрушении от падения обломков после работы ПВО.

"Телеграф" собрал информацию по городам и областям, где раздавались взрывы. Потому известно, что на Ивано-Франковщине, во Львове, Запорожье, Днепре, на Полтавщине и Хмельнитчине зафиксированы повреждения.

Последствия падения обломков в Ивано-Франковской области показали в ГСЧС.

"Сегодня утром обломки вражеской ракеты упали в Рогатинском районе Ивано-Франковской области, в результате чего возник пожар кровли и грубых кормов в хозяйственном здании", — говорится в сообщении.

Спасатели ликвидируют последствия обстрела

Отмечено, что спасатели оперативно ликвидировали пожар и не допустили распространение огня на большую площадь.

В то же время на Хмельнитчине в результате вражеского обстрела двое травмированных в состоянии средней важности. Также зафиксировано повреждение гражданских объектов в Хмельницкой области. На месте работают соответствующие службы.

В Днепропетровской области ПВО сбила две ракеты. Их приземлили в Никопольском и Новомосковском районах.

Но есть и "прилеты" в Днепровском районе. Поврежден объект инфраструктуры, но обошлось без пострадавших.

В Полтавской области зафиксировано попадание в складское помещение в Миргородском районе. В результате возник пожар на площади 100 м². Однако обошлось без жертв и пострадавших.

В Запорожье россияне попали по объекту инфраструктуры города.

Последствия обстрела

Последствия обстрела

Последствия обстрела

Пока известно о шести пострадавших. Состояние одной женщины тяжелое.

Во Львове также было зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, после которого вспыхнул пожар. Отмечается, что пострадали три человека. У двух из них резаны раны, а у третьего — резаная рана. Помощь им предоставили на месте.

В 16 жилых домах на улице Научной взрывной волной выбило часть окон, повреждены припаркованные рядом машины.

"В ходе утренней атаки ракета попала также в землю, недалеко от жилых домов на улице Научной. Повреждены окна в пяти- и девятиэтажках, в которых живут люди, и окна в центре занятости", — добавляют во Львовской ОВА.

В Киевской области после падения сбитой ракеты образовалась огромная воронка, а также есть информация о повреждении около 40 частных домов, нескольких хозяйственных зданий и автомобиля.

В домах выбиты окна, повреждены фасады, крыши, иногда повреждены опорные конструкции. Областная администрация совместно с общинами предоставит всю необходимую помощь жителям поврежденных домов.

Ранее "Телеграф" писал, что силами ПВО было уничтожено 13 ракет разных типов из 26 запущенных россиянами.