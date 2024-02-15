ГУР устроило "огненную" ночь в Курской области: нефтебаза пылает несколько часов (видео)

С ночи пожар до сих пор не ликвидирован

В ночь на 15 февраля в Курской области России неизвестный беспилотник атаковал нефтебазу. За этой операцией стоит Главное управление разведки Минобороны.

Об этом пишет издание NV, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что враг использовал этот объект в военных целях. В результате блестящей работы ГУР, цель была успешно поражена. Пожар в итоге случился на двух резервуарах с дизельным топливом объемом 1000 и 400 куб. метров.

О происшествии на нефтебазе в 00:33 сообщал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. Он заявлял, что после атаки дроном по объекту произошло возгорание.

"По предварительной информации пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие", — писал он.

В 9 часов утра Старовойт сообщил, что ликвидация пожара после последствий атаки БПЛА продолжается. Распространение огня было предотвращено. На месте работают 165 человек и 35 единиц техники.

"На месте происшествия по повышенному номеру работают пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Курской области и аварийно-спасательной службы комитета региональной безопасности Курской области", — сказал губернатор.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 15 февраля в Москве случился масштабный пожар в здании "Известия Hall" на Пушкинской площади. Известно, что есть пострадавший.