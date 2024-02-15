ГУР влаштувало "вогненную" ніч у Курській області: нафтобаза палає кілька годин (відео)

З ночі пожежу досі не ліквідовано

У ніч на 15 лютого в Курській області Росії невідомий безпілотник атакував нафтобазу. За цією операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони.

Про це пише видання NV, посилаючись на власні джерела. Зазначається, що ворог використовував цей об’єкт у військових цілях. В результаті блискучої роботи ГУР ціль була успішно уражена. Пожежа в результаті сталася на двох резервуарах із дизельним пальним обсягом 1000 та 400 куб. метрів.

Про подію на нафтобазі о 00:33 повідомляв у своєму Telegram-каналі губернатор Курської області Роман Старовойт. Він заявляв, що після атаки дроном на об’єкті сталося загоряння.

"За попередньою інформацією постраждалих немає. Усі спецслужби наразі працюють на місці. Прошу зберігати спокій", — писав він.

О 9 годині ранку Старовойт повідомив, що ліквідація пожежі після наслідків атаки БПЛА триває. Поширення вогню запобігли. На місці працюють 165 осіб та 35 одиниць техніки.

"На місці події за підвищеним номером працюють пожежно-рятувальні підрозділи ГУ МНС Росії по Курській області та аварійно-рятувальні служби комітету регіональної безпеки Курської області", - сказав губернатор.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 15 лютого в Москві сталася масштабна пожежа в будівлі "Известия Hall" на Пушкінській площі. Відомо, що постраждалий.